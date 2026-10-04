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Нижегородская правда

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Екатерина Гольцева одеражала первую победу на шахматном Суперфинале

Екатерина Гольцева одеражала первую победу на шахматном Суперфинале

В 4‑м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону, нижегородка Екатерина Гольцева отпраздновала первый успех.

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