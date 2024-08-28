Петербурженка получила 150 тысяч рублей за травму при выходе из трамвая

Она упала с надломившейся ступеньки Пассажирка электротранспорта получила 150 тысяч рублей: приставы взыскали с предприятия компенсацию морального вреда в пользу женщины, которая пострадала при выходе из трамвая, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии