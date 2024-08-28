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Петербургский дневник

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Петербурженка получила 150 тысяч рублей за травму при выходе из трамвая

Петербурженка получила 150 тысяч рублей за травму при выходе из трамвая

Она упала с надломившейся ступеньки Пассажирка электротранспорта получила 150 тысяч рублей: приставы взыскали с предприятия компенсацию морального вреда в пользу женщины, которая пострадала при выходе из трамвая, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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