Требуются тысячами. Эксперты проанализировали запросы работодателей в 2024 году в Приморье

В Приморье в 2024 году самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, водители и продавцы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования российского рекрутингового онлайн-ресурса hh.
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