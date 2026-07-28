Появились кадры задержания агента СБУ, готовившего теракт в Белгороде

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала кадры задержания жителя Белгорода, который по заданию СБУ планировал подорвать в городе автомобиль сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области.
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