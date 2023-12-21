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NBC: Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену о намерении воссоединить Китай и Тайвань

NBC: Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену о намерении воссоединить Китай и Тайвань

NBC, ссылаясь на американских чиновников, утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита стран АТЭС заявил лидеру США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену о намерении воссоединить Китай и Тайвань. Это так обрадовало Байдена, что он даже не нашел ответа в шпаргалке.
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9 час.
Кошмар
Ну, почему же не нашёл ответ? Байден в ответ обозвал  Си диктатором.
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7 час.
Леонид Никулин
вперед ребятки ..лица желтые над городом кружатся....и тайвань станет нашим
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6 час.

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