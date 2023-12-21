NBC: Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену о намерении воссоединить Китай и Тайвань

NBC, ссылаясь на американских чиновников, утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита стран АТЭС заявил лидеру США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.
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