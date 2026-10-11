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Мошенники обманывают россиян с помощью осенних распродаж

Мошенники обманывают россиян с помощью осенних распродаж

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Мошенники придумали новые схемы обмана, пользуясь ажиотажем вокруг больших скидок на одежду и обувь, выяснили "Известия".

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