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Меньшиков вышел в свет с женой впервые за долгое время

Меньшиков вышел в свет с женой впервые за долгое время

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова присутствовали на премьере фильма «Ненормальный» в Москве. Появление этой пары на светском мероприятии стало значимым событием, так как они не появлялись на публике с ноября 2023 года.

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