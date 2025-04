Everspace 2: Wrath of the Ancients выходит 12 мая и откроет врата в новые звездные системы Ко...

Everspace 2: Wrath of the Ancients выходит 12 мая и откроет врата в новые звездные системыКомпания ROCKFISH Games объявила, что масштабное дополнение Wrath of the Ancients к научно-фантастическому экшену Everspace 2 выйдет уже 12 мая по цене $29,99 / 29,99 / 24,99 / 3,900.