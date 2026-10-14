Водитель грузовика DAF с прицепом сбил мужчину на третьем километре трассы «Исакогорка — Новодвинск — Холмогоры» в четверг около 19:20, в результате чего пешеход погиб на месте.
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