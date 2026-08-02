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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» подписал лайнбекера Девина Уайта

«Детройт Лайонс» подписали контракт со свободным агентом Девином Уайтом. Для 28-летнего лайнбекера предстоящий сезон станет восьмым в НФЛ.

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