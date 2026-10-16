Средние заявленные ставки по автокредитам в 2027 году могут снизиться примерно до 19–21% годовых в 2027 году, а полная стоимость кредита — до 21–23%.
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