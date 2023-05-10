Слово и дело

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Роман Худяков объяснил, почему Пугачеву возненавидели на Украине после похорон Юдашкина

Роман Худяков объяснил, почему Пугачеву возненавидели на Украине после похорон Юдашкина

​​Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певицу Аллу Пугачеву возненавидели на Украине после приезда на похороны модельера Валентина Юдашкина и предложил ей усилить охрану.

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