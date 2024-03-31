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62ИНФО | Новости Рязани

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В рязанском Лесопарке прогнили новые погосты

В рязанском Лесопарке прогнили новые погосты

Отметим, что темпы роста воды в рязанском Лесопарке пока отличаются от прошлогодних показателей. Тогда уже 2 апреля жители катались по затопленному общественному месту на лодках и сап-бордах, а вода стояла уже у входа в Лесопарк.

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Комментарии
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Иван Иваныч
&quot;В рязанском Лесопарке прогнили новые погосты&quot;. Какие &quot;погосты&quot; в Рязанском лесопарке? Это же не кладбище! Может, всё таки - о помостах речь? Блин, вообще пишут что попало!
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