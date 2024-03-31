Отметим, что темпы роста воды в рязанском Лесопарке пока отличаются от прошлогодних показателей. Тогда уже 2 апреля жители катались по затопленному общественному месту на лодках и сап-бордах, а вода стояла уже у входа в Лесопарк.
В рязанском Лесопарке прогнили новые погосты
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ИИ
Иван Иваныч
"В рязанском Лесопарке прогнили новые погосты". Какие "погосты" в Рязанском лесопарке? Это же не кладбище! Может, всё таки - о помостах речь? Блин, вообще пишут что попало!
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