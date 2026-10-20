© Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOMДоллар ниже 80 рублей к Новому году возможен, если нефть закрепится выше $100 за баррель до конца осени, заявил «Газете.
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