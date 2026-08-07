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Происшествия

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В Республике Башкортостан прошла Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

Накануне Всероссийского дня физкультурника сотрудники отдела внутренних дел по Туймазинскому району совместно с представителями Общественного совета и активистами «Движения первых» провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», а также акции «Каникулы с Общественным советом» на базе детского оздоровительного лагеря имени Аркадия Гайдара.

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