В Республике Башкортостан прошла Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

Накануне Всероссийского дня физкультурника сотрудники отдела внутренних дел по Туймазинскому району совместно с представителями Общественного совета и активистами «Движения первых» провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», а также акции «Каникулы с Общественным советом» на базе детского оздоровительного лагеря имени Аркадия Гайдара.