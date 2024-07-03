Театр абсурда
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Театр абсурда

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НА СЛУЖБЕ У ПУТИНА? ЛЕ ПЕН И БАРДЕЛЛА ЛГУТ И РУССКИМ, И ФРАНЦУЗАМ

НА СЛУЖБЕ У ПУТИНА? ЛЕ ПЕН И БАРДЕЛЛА ЛГУТ И РУССКИМ, И ФРАНЦУЗАМ

Выборы во Франции внушают многим ложные надежды: всё потому, что Ле Пен обвиняли в связях с Россией и даже в том, что она когда-то получала от русских какие-то деньги на свою политическую деятельность.

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