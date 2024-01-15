Боец РФ рассказал, кого выбирают в приоритете

Снайперы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) назвали иностранных наемников в рядах украинской армии одними из приоритетных целей для поражения в зоне СВО и умеют легко распознавать их среди остальных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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