Снайперы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) назвали иностранных наемников в рядах украинской армии одними из приоритетных целей для поражения в зоне СВО и умеют легко распознавать их среди остальных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).