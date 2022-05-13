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На фотографии марсохода обнаружили таинственную «дверь в храм». Объект на снимке Curiosity действительно похож на рукотворный

На фотографии марсохода обнаружили таинственную «дверь в храм». Объект на снимке Curiosity действительно похож на рукотворный

На Марсе обнаружили очередной странный объект, который в Сети уже успели прозвать дверями в храм. Почему именно в храм, неясно, да и объект на фото больше похож на проход, а не дверь, но это не так важно.

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