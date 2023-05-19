«Ъ»: ЦБ запрашивает у банков и компаний их мнение об оптимальном уровне инфляции в России

Центральный банк объявил о подведении результатов почти двухлетнего исследования. Представители Банка рассказали о намерении провести общественных консультаций по данному вопросу в рамках обзора и пересмотра денежно-кредитной политики государства.
Центральный банк объявил о подведении результатов почти двухлетнего исследования. Представители Банка рассказали о намерении провести общественных консультаций по данному вопросу в рамках обзора и пересмотра денежно-кредитной политики государства.
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