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«Ъ»: ЦБ запрашивает у банков и компаний их мнение об оптимальном уровне инфляции в России

«Ъ»: ЦБ запрашивает у банков и компаний их мнение об оптимальном уровне инфляции в России

Центральный банк объявил о подведении результатов почти двухлетнего исследования. Представители Банка рассказали о намерении провести общественных консультаций по данному вопросу в рамках обзора и пересмотра денежно-кредитной политики государства.

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