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Фанаты освистывали «Милан» после поражения от «Ливерпуля» и скандировали: «Покажите характер!»

«Россонери» уступили «Ливерпулю» на своем поле в Лиге чемпионов – 1:3. После игры, когда футболисты подошли к трибуне, ультрас начали их освистывать и скандировать: «Покажите характер!» Под руководством Паулу Фонсеки «Милан» выиграл один из пяти матчей.

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