Военное обозрение

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Правительственные войска Судана объявили семидневное перемирие с мятежными Силами быстрого реагирования

Правительственные войска Судана объявили семидневное перемирие с мятежными Силами быстрого реагирования

Переговоры между представителями командования правительственных войск Судана и восставших Сил быстрого реагирования (бывшее племенное ополчение, которым командует генерал Мохаммед Хамдан Дагло) прошли в Саудовской Аравии, в городе Джидда.

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