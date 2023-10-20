РЕН ТВ публикует хронологию убийства сына и тещи Стаса Намина

РЕН ТВ стали известны детали убийства сына и тещи Стаса Намина в подмосковном коттедже. Как сообщил источник телеканала, подозреваемый в двойном убийстве Роман Микоян приехал домой и начал помогать своей бабушке, 84-летней Прасковье.