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РЕН ТВ публикует хронологию убийства сына и тещи Стаса Намина

РЕН ТВ стали известны детали убийства сына и тещи Стаса Намина в подмосковном коттедже.  Как сообщил источник телеканала, подозреваемый в двойном убийстве Роман Микоян приехал домой и начал помогать своей бабушке, 84-летней Прасковье.

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