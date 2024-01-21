Турецкие отели резко снизили цены для российских туристов Елена ГалицкаяСогласно информации Российского союза туриндустрии (РСТ), отели в Турции предложили скидки более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.
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