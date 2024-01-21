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Турецкие отели резко снизили цены для российских туристов

Турецкие отели резко снизили цены для российских туристов

Турецкие отели резко снизили цены для российских туристов Елена ГалицкаяСогласно информации Российского союза туриндустрии (РСТ), отели в Турции предложили скидки более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

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