Рубль пошел в рост. Курсы доллара и евро на 3 декабря

Российская валюта начала неделю ростом.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 декабря 2024 года, составляет 107,1758 рубля (прежнее значение — 107,7409 рубля), официальный курс евро — 112,8019 рубля (предыдущий показатель — 114,3149 рубля).
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