Мир на Украине может наступить к концу 2025 года — Россия принудит Киев к соглашению силой оружия. Такой прогноз дал отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард в интервью ТАСС.
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