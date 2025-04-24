В Смоленске полицейские провели в вузе встречу в рамках Всероссийской профилактической акции «Школа информационной безопасности»

Сотрудники УМВД России по городу Смоленску в целях предупреждения IT-преступлений провели в Смоленском государственном университете встречу в рамках Всероссийской профилактической акции «Школа информационной безопасности», участником которой стал профессорско-преподавательский состав.
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