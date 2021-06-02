Ремонт — слово, от которого глаз дергается. Что нужно знать, чтобы вас не обманули строители — чек-лист от архитектора

Как не нарваться на строителей-мошенников? На что обратить внимание в смете? Какие уловки используют ушлые прорабы? Разбираемся заранее со всеми деталями будущего ремонта.
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