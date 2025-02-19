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Первый и единственный мэр Петербурга: 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака

Первый и единственный мэр Петербурга: 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака

В Петербурге президент возложил цветы к могиле первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака. Прошла четверть века со дня его смерти, но все помнят, что именно при нем город вновь обрел свое имперское имя, по сути избежал новой революции и смог с минимальными потерями пережить сложнейшие времена в истории страны.

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