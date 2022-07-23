7 ошибок в оформлении балкона, которые лишают его удобства, красоты и уюта

Оформление балкона, как и любой другой маленькой комнаты, является задачей со звездочкой. Ведь его нужно не только красиво обустроить, чтобы выглядел как на картинке из Pinterest, но также сделать функциональным, а на двух-трех квадратных метрах это сложно.
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