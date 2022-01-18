В Самарской области задержали подозреваемого в сообщении о ложном минировании

Сообщение было распространено из хулиганских побуждений. О чем, собственно, и заявил задержанный. Правда, помимо самого подозреваемого, отвечать за случившееся, вероятно, придется еще и его родителям, потому как задержанный 2007 года рождения.
Сообщение было распространено из хулиганских побуждений. О чем, собственно, и заявил задержанный. Правда, помимо самого подозреваемого, отвечать за случившееся, вероятно, придется еще и его родителям, потому как задержанный 2007 года рождения.
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