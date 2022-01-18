Царьград

1 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Сколько можно заниматься пустой болтовней тем более с нашим главным врагом в Европе Британией."Выглядит неордин...
  • Галина Емельянова
    Кто не курит и не пьет тот здоровеньким умрет... Оптимистично, однако..."Омикрон" подкоси...
  • Серж Южанин
    "Исключительно оп...

В Самарской области задержали подозреваемого в сообщении о ложном минировании

В Самарской области задержали подозреваемого в сообщении о ложном минировании

Сообщение было распространено из хулиганских побуждений. О чем, собственно, и заявил задержанный. Правда,  помимо самого подозреваемого, отвечать за случившееся, вероятно, придется еще и его родителям, потому как задержанный 2007 года рождения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх