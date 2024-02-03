Ушел из жизни актер из «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, известный по своим ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский», скончался, об этом говорится в некрологе на сайте Московского музыкального театра «Геликон-Опера».
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