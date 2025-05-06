47-летняя актриса Екатерина Климова показала, на что способна в тренажерном зале

47-летняя актриса Климова сделала стойку на руках Актриса, известная по роли в телесериале «По законам военного времени», уделяет большое внимание своему внешнему виду и поддержанию хорошего самочувствия, вследствие чего регулярно занимается спортом, не делая исключений даже в праздничные дни.