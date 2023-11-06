Гусеницы научились реагировать на звуки как единое существо: видео. Но проблема в том, что у насекомых нет слуховой системы

Alex Nемо

А о том что звук это вибрация воздуха автор видимо не слышал. А конкретно на этом видео хорошо видно что там не гусеницы шелкопряда обыкновенного и покрыта они достаточно густыми волосинками, что является прекрасным приёмником для вибрации воздуха. Самозащита от хищников и птиц в первую очередь! А еще утверждают что американцы тупые, на себя бы посмотрели...