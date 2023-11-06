Гусеницы научились реагировать на звуки как единое существо: видео. Но проблема в том, что у насекомых нет слуховой системы

При походе в лес туристы заметил гусениц, которые словно ковром покрывали большое дерево. Скорее ради шутки мужчина громко крикнул и в ту же секунду гусеницы отреагировали, хотя слышать звук насекомые не могли чисто физически.
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