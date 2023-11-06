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Гусеницы научились реагировать на звуки как единое существо: видео. Но проблема в том, что у насекомых нет слуховой системы

Гусеницы научились реагировать на звуки как единое существо: видео. Но проблема в том, что у насекомых нет слуховой системы

При походе в лес туристы заметил гусениц, которые словно ковром покрывали большое дерево. Скорее ради шутки мужчина громко крикнул и в ту же секунду гусеницы отреагировали, хотя слышать звук насекомые не могли чисто физически.

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Комментарии
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Alex Nемо
А о том что звук это вибрация воздуха автор видимо не слышал.  А конкретно на этом видео хорошо видно что там не гусеницы шелкопряда обыкновенного и покрыта они достаточно густыми волосинками, что является прекрасным приёмником для вибрации воздуха.  Самозащита от хищников и птиц в первую очередь! А еще утверждают что американцы тупые, на себя бы посмотрели...
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