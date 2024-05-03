Освещенность смоленских улиц признали соответствующей нормам

Речь о расторжении энергосервисного контракта пока не идет Уровень освещенности проезжей части улиц в Смоленске соответствует нормативным значениям, пишет издание SmolNarod, ссылаясь на проведенную выборочную проверку значений параметров светильников, установленных в рамках энергосервисного контракта.