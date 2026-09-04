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Минздрав разрешил лечить детские ОРВИ травами. Вот что поможет, по мнению врачей

Минздрав разрешил лечить детские ОРВИ травами. Вот что поможет, по мнению врачей

Вышли обновленные рекомендации Минздрава по лечению ОРВИ. В новой версии появился отдельный раздел — «Фитотерапия».

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