Хамза Шираз о бое с Алимханулы: «Если такая возможность подвернется, я ухвачусь за нее обеими руками»

Британский боксер среднего веса Хамза Шираз (19-0, 15 КО) заявил, что согласился бы провести бой с обладателем титулов чемпиона мира WBO и IBF в его дивизионе представителем Казахстана Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО).