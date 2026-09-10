Британский военный профессор: «Мы в шоке. Пришла война промышленного масштаба»

Из украинской войны НАТО извлекает не столько тактические уроки, сколько уроки в сфере оборонных закупок.
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