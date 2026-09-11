Российский авторынок ворвался в топ-10 мировых лидеров продаж, обогнав Корею

Российский рынок новых легковых машин снова в мировой десятке. По подсчетам главы «Автостата» Сергея Целикова, за прошлый месяц в стране продали 114,3 тысячи автомобилей – это больше, чем во Франции (94,4 тысячи), Великобритании (94,2 тысячи) и Италии (69,4 тысячи).