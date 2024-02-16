Военные инженеры ЦВО обезвредили мины-сюрпризы с учетом опыта СВО

Военнослужащие с применением миноискателей «Коршун» и защитных костюмов сапера «Сокол» провели инженерную разведку местности, маршрутов выдвижения боевой техники, при действиях, выполняемых по захвату опорных пунктов условного противника, с учетом опыта специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии