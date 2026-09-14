«Джеймс Уэбб» решил 40-летнюю загадку спутников Урана: у углекислого газа нашлось сразу два источника

Спектроскопия выявила на спутниках карбонатные минералы и CO₂, указывающие на внутреннее происхождение половины углекислоты, — вторая половина образуется под ударами заряженных частиц из магнитосферы самого Урана 40 лет назад «Вояджер-2» передал снимки ледяных спутников Урана — Ариэль, Умбриэль, Титании и Оберона — с каньонами, гладкими равнинами и возможными следами криовулканизма.
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