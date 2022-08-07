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Хоккеистки ЖХЛ смогут стать неограниченно свободными агентами в 25 лет вместо 27

Хоккеистки ЖХЛ смогут становиться неограниченно свободными агентами в 25 лет вместо 27. Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенты Женской хоккейной лиги.

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