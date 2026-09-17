В Иванове в ТРЦ «Серебряный город» произошло задымление

Площадь возгорания составила всего 0,1 кв. м, эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.Днем 17 сентября в торгово-развлекательном центре «Серебряный город» на улице 8 Марта в Иванове произошло задымление на третьем этаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым