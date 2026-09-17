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Ивановские новости

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В Иванове в ТРЦ «Серебряный город» произошло задымление

В Иванове в ТРЦ «Серебряный город» произошло задымление

Площадь возгорания составила всего 0,1 кв. м, эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.Днем 17 сентября в торгово-развлекательном центре «Серебряный город» на улице 8 Марта в Иванове произошло задымление на третьем этаже.

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