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Песков: Трамп и Путин в разговоре упоминали тему прямого контакта с Зеленским

Песков: Трамп и Путин в разговоре упоминали тему прямого контакта с Зеленским

Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали продолжение прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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