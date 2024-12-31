Опальный Меладзе тайно вернулся в Россию

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию! Артист давно живет за границей.Некогда любимый в нашей стране исполнитель и композитор Валерий Меладзе вернулся в Россию накануне Нового года, что вызвало оживленные обсуждения в прессе.
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