Полиция задержала предполагаемого поджигателя комбайна в Сестрорецке

Фигурант причинил материальный ущерб РЖД в объеме более миллиона рублей. Полиция задержала 35-летнего жителя Сестрорецка по подозрению в поджоге комбайна для переработки древесины около железнодорожных путей.
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