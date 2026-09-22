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Царьград

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«Матч ТВ» принес извинения «Крыльям Советов» за высказывания ведущего

«Матч ТВ» принес извинения «Крыльям Советов» за высказывания ведущего

«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за заявление Дмитрия Губерниева, сделанное в августе в матче с «Зенитом» в Кубке России.

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