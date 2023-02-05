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В украинском порту Рени затонула баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы

В украинском порту Рени затонула баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы

Телеканал Pro TV в воскресенье, 5 февраля, сообщил о затоплении баржи с пшеницей в порту Украины. Румынская баржа затонула в украинском порту Рени Одесской области.

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