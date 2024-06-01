«Страсбур» отправил в отставку Массимо Канчелльери

Канчелльери провел во главе французского клуба один сезон, в его контракте оставался еще один год. После завершения чемпионата специалист провел встречу с руководством, на которой было принято решение о прекращении сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии