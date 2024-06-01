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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Страсбур» отправил в отставку Массимо Канчелльери

Канчелльери провел во главе французского клуба один сезон, в его контракте оставался еще один год. После завершения чемпионата специалист провел встречу с руководством, на которой было принято решение о прекращении сотрудничества.

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