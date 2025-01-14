В Курской области разрушены минимум 6 объектов культурного наследия

На данный момент каталог включает 43 объекта, среди пострадавших — Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь XVII века, «Дворец для любимой» в усадьбе Викторова в Кореновском районе, построенный в 1900 году, и «Дом Чупилова» в Судже (конец XIX века), где ранее располагался музей.
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