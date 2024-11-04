Morgan Stanley призывает инвесторов к осторожности в период выборов в США

Morgan Stanley советует инвесторам уделять приоритетное внимание ситуационной осведомленности и корректировать ожидания в период выборов в США из-за возможного затяжного процесса подсчета голосов и ненадежности данных о раннем голосовании.
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